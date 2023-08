Baumhaus-Projekt Frauenpower-Team kümmert sich um Straßenkinder in Ruanda Von Jessica Conrad | 12.08.2023, 06:15 Uhr Bereiten sich gemeinsam auf den Internationalen Jugendfreiwilligendienst in Kigali (Hauptstadt von Ruanda) vor: Mara Hoffmeister (vorne, von links), Minou Steinrücke, Jean Bosco Bizimungu aus Ruanda, Wei Qian (Baumhaus-Projekt) sowie Tim Erich Wegner (hinten, von links; Baumhaus-Projekt), Laura Rachow, Cara Wapelhorst und Clara Schimpf. Foto: Jessica Conrad up-down up-down

Andere Kulturen kennenlernen, was von der Welt sehen. Fünf junge Frauen bereiten sich zurzeit in Eckernförde im Rahmen des Baumhaus-Projekts der Peter Jochimsen Stiftung auf ihren freiwilligen Einsatz in Ruanda vor.