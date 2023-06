Jane Sitzwohl, Henrike Herrmann und Katja Kanowski sind „UnoDuoTrio“. Foto: UnoDuoTrio up-down up-down Konzert in Eckernförde UnoDuoTrio – Poppiges und Klassisches für Violoncello, Fagott und Piano in St. Nicolai Von Arne Peters | 13.06.2023, 10:19 Uhr

Das Trio„UnoDuoTrio“ tritt am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche auf. Jane Sitzwohl, Henrike Herrmann und Katja Kanowski entführen das Publikum in die Welt der Sehnsüchte und Träume.