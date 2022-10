Szenenfoto: In dem Stück stellen die Bürger ihre Bürgermeisterin zur Rede. Foto: Theater Grenzenlos up-down up-down Eckernförde Theater Grenzenlos: Kinder und Jugendliche zeigen „Der Tag, an dem...“ Von Arne Peters | 20.10.2022, 14:46 Uhr

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren proben zurzeit ein Theaterstück ein. Es wird am Sonnabend, 22. Oktober, in der Aula der Pestalozzischule gezeigt - und am 5. November in der Stadthalle im Rahmen der Langen Nächte.