Der Mobildeich wird am Eckernförder Innenhafen verlegt und mit Wasser gefüllt. Foto: Gernot Kühl Vorführung eines Mobildeichs am Hafen So könnte es klappen mit dem mobilen Hochwasserschutz in Eckernförde Von Gernot Kühl | 25.04.2023, 07:12 Uhr

Küstenorte wie Eckernförde müssen sich mit dem Thema Hochwasserschutz befassen. Welche Möglichkeiten gibt es und was leisten Mobildeiche - darüber haben sich am Montag Experten am Eckernförder Hafen ausgetauscht.