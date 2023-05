Zur Kundgebung der AfD am Sonnabend in Eckernförde hat sich Widerstand angemeldet. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Eckernförde Kundgebung der AfD am Sonnabend: Breites Bündnis trifft sich zur Gegendemo Von Arne Peters | 11.05.2023, 17:26 Uhr

Die Kreis-SPD organisiert eine Demonstration gegen die AfD-Kundgebung am Sonnabend, 13. Mai, in Eckernförde. Sie will damit nach eigenen Aussagen „ein lautstarkes Zeichen gegen Rechtsextremismus“ setzen.