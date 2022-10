Dem Sozialverband Eckernförde gehören 1746 überwiegend ältere Mitglieder an. Foto: Symbolfoto/Sebastian Gollnow up-down up-down Sozialverband Eckernförde 75 Jahre Hilfe von Menschen für Menschen Von Christel Fries | 09.10.2022, 12:11 Uhr

Der Sozialverband Eckernförde gehört mit seinen 1746 Mitgliedern zu den größten Vereinen in Eckernförde. In der Stadthalle wurde am Samstag das 75-jährige Bestehen gefeiert.