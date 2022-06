Die Klimaschutzagentur des Kreises erstellt ein Solarkataster, das aufzeigen soll, welche Dächer für die Installation von Solaranlagen geeignet sind. Unter anderem für alle weitergehenden Einzelheiten soll zum Beispiel der Klimaschutzmanager zur Verfügung stehen. FOTO: Marc Müller / dpa Trotz Klimaschutzagentur Umweltausschuss: Eckernförde soll wieder einen eigenen Klimaschutzmanager haben Von Arne Peters | 09.06.2022, 17:38 Uhr

Obwohl Eckernförde Mitglied in der Klimaschutzagentur des Kreises ist, soll Eckernförde wieder einen eigenen Klimaschutzmanager bekommen. Das will die Mehrheit der Fraktionen in Eckernförde.