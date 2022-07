The Boss Hoss hatte das Publikum im Griff: „Ihr singt genauso schön, wie Ihr ausseht.“ FOTO: Thomas Hoy up-down up-down The Boss Hoss an der Ostsee So war das „Rock am Strand“-Festival in Eckernförde Von Arne Peters | 02.07.2022, 17:59 Uhr

Das „Rock am Strand“-Festival 2022 in Eckernförde ist zuende. „The Boss Hoss“ lieferten am Samstagabend eine der geilsten Partys am Südstrand ab. Vorher spielten „Last Bandoleros“ und „Thundermother“.