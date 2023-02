Vor der Haustür dieses Mehrfamilienhauses in der Rendsburger Straße stach ein Unbekannter auf den heimkehrenden Bewohner ein. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Messerattacke in Eckernförde Nach dem Angriff: Wie die Angst zum ständigen Begleiter wurde Von Susanne Karkossa-Schwarz | 28.02.2023, 15:56 Uhr

Ruhig und freundlich überreicht der 39-Jährige dem Kunden die geänderte Hose. Auch an der Nähmaschine ist ihm nichts anzumerken. Doch seit dem Überfall am Freitagabend direkt vor der Eingangstür zum Mehrfamilienhaus in der Rendsburger Straße ist die Angst sein ständiger Begleiter.