Parlamentsgebäude in Budapest. Foto: Thomas W. Mücke up-down up-down Eckernförde Das Ehepaar Mücke ist wieder da – mit einer Multimedia-Show über Ungarn Von Birte Sieland | 22.11.2022, 11:21 Uhr

Das Ehepaar Mücke präsentiert am Donnerstag, 24. November, wieder eine Multimedia-Show in Eckernförde: Von 17 bis 18.30 Uhr gibt es Bilder und mehr über Ungarn in der Stadtbücherei (Am Exer 1).