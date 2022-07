Simon und Filip ließen ihre Instrumente an Bord der „Hippodackl“ von Birgit und Udo Hallstein erklingen. FOTO: Reinhard Frank up-down up-down SHMF-Jugendorchester zu Gast beim Segelclub Eckernförde Konzert ahoi! Wenn 40 Segelyachten zur schwimmenden Bühne werden und | 11.07.2022, 14:20 Uhr Von Reinhard Frank Gernot Kühl | 11.07.2022, 14:20 Uhr

Über 100 Mitglieder des SHMF-Jugendorchesters haben am Sonntag einen Tag auf See verbracht. Die Skipper des Segelclubs Eckernförde nahmen die Musiker für eine außergewöhnliche Musikreise mit an Bord.