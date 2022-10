Seit Mitte September wird der angepassten Impfstoffe gegen die Omikron-Variante BA.1 von Biontech und Moderna in Hausarztpraxen in Eckernförde verimpft. Foto: Annette Riedl up-down up-down Corona-Booster Hausärzte in Eckernförde: So groß ist die Nachfrage nach den neuen Omikron-Impfstoffen Von Linda Krüger | 06.10.2022, 14:15 Uhr

Die an die Omikron-Varianten BA.1 und BA.4/5 adaptierten Corona-Impfstoffe werden seit Kurzem auch in Arztpraxen der Allgemeinmediziner in der Region verimpft. Manche Patienten fragen gezielt nach bestimmten Präparaten.