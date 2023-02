Die Galerie „Emma‘s Bühne“ im Alexy war voll, als Ingrid Margarethe Engelmann (hinten stehend) beim „Drink & Draw“ das Urban Sketching vorstellte. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down In‘s Alexy „Drink & Draw“ in Eckernförde: Zeichnen lernen beim Kneipenbesuch Von Klaus-Dieter Tüxen | 13.02.2023, 14:53 Uhr

Zum ersten Mal fand jetzt in der Kneipe „In‘s Alexy“ in Eckernförde ein „Drink & Draw“ statt: eine Art Zeichenkurs in lockerer Atmosphäre, bei dem man nebenbei entspannt ein Bier trinken kann. Das Angebot kam gut an.