Lindy Hop und Swing stehen auf dem Programm in der St.-Nicolai-Kirche am kommenden Wochenende. Foto: Michael Gründel Eckernförde Tanzen erwünscht: Swing und Lindy Hop zu Livemusik in der St.-Nicolai-Kirche Von Arne Peters | 19.04.2023, 07:41 Uhr

In der St.-Nicolai-Kirche wird am Sonntag, 23. April, Lindy Hop und Swing zur Livemusik getanzt. Wer will, kann vorher an einem Workshop teilnehmen.