Zwei Einsatzkräfte kommen mit Atemschutzmasken aus der Brandwohnung. Am Donnerstagabend, 12. Januar, gab es in der Margarethe-Kruse-Straße einen Großeinsatz. Ein Tannenbaum brannte. Foto: Thomas Hoy Tannenbaum steht in Flammen Grund für den Wohnungsbrand in Eckernförder Pflege-Einrichtung steht fest Von Stefan Gerken | 13.01.2023, 10:22 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in der Margarethe-Kruse-Straße in Eckernförde, dort wohnen Senioren in Wohngemeinschaft und zur Tagespflege, zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Tannenbaum brannte ab. Jetzt ist klar, wie es dazu kam und wie die Einsatzkräfte vor Ort vorgingen.