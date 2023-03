Der Rauch im Aldimarkt entwickelte sich in der Leergutannahme und breitete sich im ganzen Gebäude aus. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Feuer bei Aldi in der Ostlandstraße: Zwei Feuerwehren im Einsatz Von Arne Peters | 30.03.2023, 18:22 Uhr

Alle mussten raus: Bei Aldi in der Ostlandstraße kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung, so dass der Laden geräumt wurde und die Feuerwehr mit 45 Kameraden im Einsatz war.