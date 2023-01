Der Workshop mit Yogalehrer Kosta Wermuth, der eine Gong-Meditation anbot, fand beim Publikum großen Anklang. Foto: Britta Bünger up-down up-down Premiere in Eckernförde Wohlfühlatmosphäre und Power auf dem ersten Winter-Yogafestival Von Britta Bünger | 29.01.2023, 14:44 Uhr

Einklang zwischen Körper und Sele finden – das war am Wochenende auf Carlshöhe möglich. Die Yogaschule „Nordic Yogaspirit“ bot an drei Tagen viele unterschiedliche Workshops an, die bei den vielen Besuchern viel Anklang fanden.