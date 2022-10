Am Sonntag ließ sich der Vollmond sehr gut über Hafen und Ostsee von Eckernförde beobachten und zog viele Sehleute an. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Eckernförde Faszination Vollmond - schimmerndes Mondlicht über Hafen und Ostsee Von Susanne Karkossa-Schwarz | 10.10.2022, 10:49 Uhr

Ein dicker, fetter Vollmond am Himmel fasziniert die Menschen. Und so waren am Sonntagabend viele Spaziergänger am Hafen unterwegs und genossen das schimmernde Mondlicht auf dem Wasser der Ostsee.