Kreiswahl im Wahlkreis 22 Darum sollten 9690 Menschen am Sonntag in Eckernförde zur Wahl gehen Von Michelle Ritterbusch | 10.06.2023, 10:08 Uhr

Sieben Wahlbezirke, zehn Kandidaten, 9690 Wahlberechtigte: In Eckernförde wird am Sonntag, 11. Juni, gewählt. Die Nachwahl für die verschobene Kreiswahl steht bevor. Aber was können diese Stimmen jetzt noch bewirken?