Oldtimer an Oldtimer reihte sich am Hafen aneinander. FOTO: Britta Bünger up-down up-down Oldtimer am Hafen Eckernförde Classics: Lebendige Geschichte auf vier Rädern Von Britta Bünger | 17.07.2022, 12:40 Uhr

Einzigartige Fahrzeuge sind am vergangenen Wochenende aus den Garagen gelassen und in Eckernförde aufgereiht worden. Die 15. Eckernförde Classics führten rund 90 Oldtimer, Youngtimer und Vorkriegsfahrzeuge an die Hafenspitze.