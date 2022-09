Ylvi (12) ist eine von 19 Schülern der Klasse 6d der Gudewerdtschule Eckernförde, die die Betonklötze am Hafen frei nach ihrer Fantasie bemalen. Einzige Bedingung: Das Motiv muss maritim sein. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Eckernförde So werden aus Betonklötzen am Hafen kleine Kunstwerke Von Susanne Karkossa-Schwarz | 01.09.2022, 08:30 Uhr

120 Schüler aus sechs Klassen der Schule am Noor, der Gudewerdtschule und der Pestalozzischule verschönerten 60 Betonklötze am Hafen mit maritimen Motiven. Damit sind alle 100 Steine in irgendeiner Form bemalt.