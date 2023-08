Eckernförde und Umland Azubis dringend gesucht – Wenn die Lehrstelle zum Traumberuf wird Von Jessica Conrad | 15.08.2023, 17:27 Uhr Luca Thurau ist schwindelfrei. Die Arbeit auf dem Dach macht dem Auszubildenden zum Dachdecker viel Spaß. Foto: Jessica Conrad up-down up-down

Ist es wirklich so schwierig, junge Menschen von einer Ausbildung im Handwerk zu überzeugen? Wo liegen die Probleme, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Wir haben einen Einblick in drei Betriebe in Eckenförde, Rieseby und Loose gewagt.