Eine Fahrradfahrerin wurde am 16. September auf dem Radweg an der L42 Richtung Haby von vier Männern genötigt. Foto: Symbolbild Reporterdienste www.imago-images.de up-down up-down Eckernförde - Zeugen gesucht Vier Männer nötigen junge Radfahrerin auf dem Radweg Von Susanne Karkossa-Schwarz | 19.09.2022, 09:18 Uhr

Bereits am Freitag, 16. September, kam es zu einer Nötigung auf dem Radweg an der L42 Ortsausgang Eckernförde Richtung Haby. Vier Männer in einem schwarzen BMW versperrten einer jungen Frau (17) den Radweg und schrien sie an. Die Polizei sucht Zeugen.