Erfolgreiche Spendenaktion: Apotheker Lars Jess konnte Petra Winter von der Eckernförder Tafel in diesem Jahr 1000 Euro überreichen. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Bonbonverkauf in der Apotheke bringt 1000 Euro für die Tafel Von Arne Peters | 17.02.2023, 08:00 Uhr

Die Weihnachtsbonbons in der Möwen-Apotheke und der Apotheke am Bahnhof sind beliebt. Diesmal sind 700 Tüten in kürzester Zeit über den Tresen gegangen. Nutznießer ist die Eckernförder Tafel.