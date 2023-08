Eck-Town-City 2023 Es geht los – mit dem Aufbau beginnt die Kinderstadt in Eckernförde Von Dirk Steinmetz | 21.08.2023, 05:32 Uhr Es geht los. Sonntag um 14 Uhr erwarten die Organisatoren Simone Staack-Simon und Wilfried Lüthge die Helfer für den Aufbau der Eck-Town-City hinter dem Schulzentrum Süd. Dort beginnt am Montag um 8.30 Uhr die einwöchige Ferienspaßaktion des Servicebüros Lokales Bündnis für Familien Eckernförde. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

Kinder an die Macht, in die Eck-Town-City ziehen Montag früh 220 Kinder ein. Am Sonntagnachmittag kamen rund 40 Eltern und Helfer und bauten die Kinderstadt auf. Bis Freitag organisieren die Kinder ihre eigene Stadt.