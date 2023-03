Susanne Reinhart-Schäfer leitet den Druck-Workshop „Farbklänge“ im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus in der Ottestraße. Foto: EZ up-down up-down SH-Künstlerhaus in Eckernförde Susanne Reinhart-Schäfer: Workshop für Ukrainerinnen und Einheimische Von Gernot Kühl | 20.03.2023, 13:58 Uhr

Einen Kreativ-Workshop für Ukrainerinnen und Einheimische bieten Kateryna Kharytych und Susanne Reinhart-Schäfer im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus „otte1“ in der Ottestraße an. Der Workshop „Farbklänge“ startet am 5. April und ist kostenlos - Anmeldungen sind ab sofort möglich.