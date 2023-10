Zeichen-Aktion im „In‘s Alexy“ „Drink & Draw“ in Eckernförde: Zeichnen lernen in der Bar Von Ellen Karberg | 12.10.2023, 14:37 Uhr Bei der Veranstaltung „Drink & Draw“ erstellen die Teilnehmer in lockerer Atmosphäre ein Porträt. Foto: Privat up-down up-down

Die Zeichnerin Ingrid Margarethe Engelmann veranstaltet zum dritten Mal eine Zeichen-Aktion unter dem Motto „Drink & Draw“ in Eckernförde. Was erwartet die Besucher am 18. Oktober im „In‘s Alexy“ konkret?