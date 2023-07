Die Gemeinschaft „Hels Erben“ (nordische Totengöttin) mit ihren germanischen Namen: (von rechts) Lady Agatha Königin zu Niedersachsen, Floppe, Skyggen, Dorja, Gunnar Quitwark (Weißer Wolf), Kevin Javl zu Niedersachsen und Lady Talisha of Kilaish and Glencoe. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Mittelalterlager in Eckernförde Mittelalter hautnah und warum Eckernförde Teil des Weltkulturerbes ist Von Gernot Kühl | 16.07.2023, 18:00 Uhr

Das dreitägige Mittelalterlager am Eckernförder Strand hat den vielen Besuchern vor Augen geführt, wie die Menschen in der Zeit zwischen den Jahren 500 bis 1.500 gelebt haben. Die Besucher konnte das Leben in der Gemeinschaft, das Handwerk, die Waffenkunst und das Kampftraining hautnah miterleben.