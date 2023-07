Auch wenn es sich um einen Schaukampf handelte, ging es dabei ordentlich zur Sache. Schaukämpfe gibt es auch jeweils zwei Mal pro Tag am Sonnabend und Sonntag neben dem Mittelalterlager am Strand. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Mittelalterliches Leben in Eckernförde Händler, Handwerker und ordentliche „Haue“ im Mittelalterdorf am Strand Von Gernot Kühl | 14.07.2023, 18:15 Uhr

Das Mittelalterfest hat am Eröffnungstag viele Zuschauer an den Strand neben dem Ostsee Info-Center gelockt. Das Lager konnte besichtigt und alte Handwerkskunst bestaunt werden und am Strand gab es Waffenkunde und Schaukämpfe.