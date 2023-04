Am Kurstand kann jeder über Ostern wieder bunte Drachen steigen lassen. Foto: Archiv / Arne Peters up-down up-down Drachenfest Eckernförde Touristik gibt über Ostern den Strand zum Drachensteigen frei Von Arne Peters | 05.04.2023, 12:54 Uhr

Was einst nur am Südstrand erlaubt war, ist mittlerweile ein Hingucker zwischen Ostsee Info-Center und Hundestrand: Wer will, darf von Karfreitag bis Ostermontag am Strand seine Drachen steigen lassen.