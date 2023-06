Wettbewerb unter erschwerten Bedingungen: Der starke Ostwind mit der entsprechenden Brandung forderte die 300 Rettungssportler beim Lifesaving Cup – hier die Disziplin Board Race – ordentlich heraus. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde „Lifesaving Cup“: DLRG-Rettungsschwimmer zeigen, was sie draufhaben Von Arne Peters | 10.06.2023, 17:36 Uhr

Beim „LifeSaving Cup“ der DLRG-Landesjugend haben Rettungsschwimmer am Sonnabend am Kurstrand gezeigt, wie hart gesotten sie sind. Die Disziplinen orientieren sich dabei an echten Notfällen.