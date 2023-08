Ein Spot, ein Mikrofon und ein Mann im Bademantel: mehr braucht es nicht für einen grandiosen Abend – zumindest, wenn man Dittsche heißt. Am Mittwoch, 11. Oktober, schlüpft Komiker Olli Dittrich in der Stadthalle Eckernförde in die Rolle des sympathischen Verlierers, die er seit 2004 in der gleichnamigen WDR-Kultserie in der Eppendorfer Grillstation mimt. Beginn ist um 20 Uhr.

Dittsche kann auch solo - ohne Ingo und Krötensohn

Im Fernsehen stehen dem Tresen-Philosophen Imbiss-Wirt Ingo und „Krötensohn Jens“, der den Platz von „Schildkröte“ Franz Jarnach nach dessen Tod übernommen hat, zur Seite. Doch der Bademantel-Träger hat noch viel mehr über „das wirklich wahre Leben“ – so der Titelzusatz der Fernsehserie – zu erzählen, und so ging er 2019 zum ersten Mal auf große, restlos ausverkaufte Solo-Tournee. Auch die zweite Tour im Frühjahr 2022 war ein Erfolg, und so zieht es Dittsche im Herbst 2023 erneut hinaus auf die Bühnen der Republik.

Was die Kargers wohl wieder gegen ihn haben?

Das Publikum kann sich auf herrlich krude Gedanken zum aktuellen Weltgeschehen, den Tücken des Alltags und abstruse Anekdoten über das Nachbarehepaar Karger freuen. Olli Dittrich versteht es als Dittsche, mit stets neuen „Weltideen“ und Lösungsansätzen für kleine und große Probleme Bilder im Kopf seiner Zuschauer entstehen zu lassen. Mit dieser Figur hat er sich als einer der scharfsinnigsten Comedians und Gesellschafts-Beobachter des Landes etabliert.

Olli Dittrich als „Dittsche“ - ein Riesenvergnügen - Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, etwa im Kundencenter der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55.