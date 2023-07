Foto: Gernot Kühl Probleme beim Kranabbau Erneute Vollsperrung beider Fahrbahnen stadteinwärts in der Rendsburger Straße 7-9 Von Gernot Kühl | 12.07.2023, 10:57 Uhr

Beim Kranabbau in der Rendsburger Straße 7-9 hat es am Montag Probleme gegeben, so dass die Arbeiten ab Freitagabend bis Sonnabendfrüh fortgesetzt werden müssen - die Rendsburger Straße wird daher auf dem Teilstück erneut voll gesperrt.