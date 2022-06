193 Kilometer von Flensburg nach Lübeck über Eckernförde: Die beiden sh:z-Onlineredakteure Götz Bonsen und Gerrit Hencke gehen am Mittwoch, 22 Juni, ab 8 Uhr auf die „Tor Tour“ und machen um 12 Uhr am Eckernförder Strand (Ostseeterrassen) Station - jeder kann sich anschließen und mitfahren. FOTO: sh:z Von Flensburg über Eckernförde nach Lübeck Die sh:z-Redakteure Götz Bonsen und Gerrit Hencke gehen am Mittwoch auf „Tor Tour“ Von Gernot Kühl | 20.06.2022, 17:00 Uhr

Die beiden „Fahrrad-Fanatiker“ wollen die 193 Kilometer an einem Tag bewältigen. Am Mittwoch, 22. Juni, machen sie um 12 Uhr auch in Eckernförde Station. Mitfahrer sind herzlich willkommen.