Das Museum Alte Fischräucherei hat am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Juli, zum Flohmarkt eingeladen. Die Vereinsvorstände Katharina Mahrt (l.) und Christel Fries würden sich über viele Besucher in der Altstadt freuen. Alte Räuchereitradition in Eckernförde Flohmarkt in der Alten Fischräucherei Von Gernot Kühl | 08.07.2022, 09:20 Uhr

Das Museum Alte Fischräucherei in der Gudewerdtstraße lädt am Sonnabend und Sonntag zum Flohmarkt ein. Der Erlös fließt in die Sanierung des Fischräuchereimuseums.