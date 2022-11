Die Band „A.A. Bottom & The golden Hippies“, Markus Zell, Kay Kankowski und Mirkko Stehn (v. l.), hatten selbst viel Spaß bei ihrem „Wunschkonzert“ und verabschiedeten sich glücklich von ihrem Publikum in der Stadthalle. Foto: Reinhard Frank up-down up-down Lange Nächte in Eckernförde Live-Musik überall: eine Stadt als eine einzige große Konzertbühne Von Reinhard Frank | 21.11.2022, 12:10 Uhr

Der November ist in Eckernförde der Monat der langen Kultur-Nächte. Am vergangenen Samstag stand das dritte Projekt an, die Nacht der Musik. In vielen Locations der Stadt gab es für Musikfreunde kostenlose Konzerte, die für jeden Geschmack etwas boten.