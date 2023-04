Überall im Boden stecken noch abgesägte, verwurzelte Baumstümpfe fest - die werden gerodet und die gesamte Fläche für den Skate- und Bewegungspark im Schulweg plan gemacht. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Bauarbeiten im Eckernförder Schulweg Der erste Bagger rollt für den neuen Skate- und Bewegungspark in Eckernförde Von Gernot Kühl | 03.04.2023, 14:48 Uhr

Die Erdarbeiten für den künftigen Skate- und Bewegungspark am Schulweg direkt am Ufer der Süderhake haben am Montag begonnen. Die neue Anlage soll 3 Millionen Euro kosten und im Mai 2024 eröffnet werden.