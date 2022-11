Mit vereinten Kräften wird die große Weihnachtstanne aus der Norderstraße per Kran auf den Container verfrachtet und von dort zu ihrem nagegelegenen Standplatz auf dem Borbyer Dorfplatz gebracht. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Einsatz der Stadtgärtnerei Die beiden Eckernförder Weihnachtstannen sind bereit fürs Fest Von Gernot Kühl | 23.11.2022, 13:10 Uhr

Die beiden großen Weihnachtstannen in Eckernförde und Borby stehen. Das eingespielte Team der Stadtgärtnerei hat sie gestern in kurzer Zeit aus Vorgärten in Haby und Borby besorgt und auf dem Rathausmarkt und dem Borbyer Dorfplatz aufgestellt.