Soldaten vom Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) demonstrierten mit dem Mehrzweckhubschrauber LUH H145M ihre Fähigkeiten beim Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius am 21. Februar im Marinestützpunkt Eckernförde. Foto: Bundeswehr Marine Eckernförde Das sind die neuen Einheiten für das Kommando Spezialkräfte Von Gernot Kühl | 31.03.2023, 12:18 Uhr

Das Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) in Eckernförde wird kräftig aufgestockt. Am 5. April werden die neuen Einheiten vom Befehlshaber der Flotte in Dienst gestellt.