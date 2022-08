In der Bücher-Sammelstelle des Rotary Club Eckernförde in der Ostlandstraße 12a befinden sich tausende lesenswerte Bände. Am Sonnabend ist das Bücherlager von 11 bis 17 Uhr geöffnet - stöbern und spenden erwünscht.

FOTO: Gernot Kühl up-down up-down