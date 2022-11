Im Ostseebad hat es am 20. November 2022 morgens das erste Mal in diesem Jahr geschneit. Wie zarter Puder liegt der Schnee bei minus 1 Grad auf dem Strand. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Erster Schnee In Eckernförde ist der Winter da Von Susanne Karkossa-Schwarz | 20.11.2022, 09:50 Uhr

Wer um 5 Uhr am Sonntag in der Frühe aus dem Fenster geschaut hat, hat noch nichts gesehen. Aber dann fielen sie doch – die ersten weißen Schneeflocken in diesem Jahr.