Ministerpräsident Daniel Günther: „Insgesamt hat die Politik die Imland-Geschäftsführung nie darin unterstützt, strukturelle Weichenstellungen zu treffen.“ Foto: dpa up-down up-down Ministerpräsident im Interview Daniel Günther zu Imland: „Sehe eine Chance für Lösung mit Rendsburg und Eckernförde“ und | 09.03.2023, 09:07 Uhr | Update vor 19 Min. Von Gernot Kühl Dirk Jennert | 09.03.2023, 09:07 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Imland-Krise steuert auf eine Entscheidung zu. Was ist noch möglich? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) äußert sich im Interview - und übt scharfe Kritik an denjenigen, die aus seiner Sicht Schuld an der Krise sind.