Eröffnung des 16. Green-Screen-Festivals mit (von links): Filmemacher Jan Haft, Arte-Redakteur Christian Cools, Bürgervorsteherin Karin Himstedt, Ministerpräsident Daniel Günther und Festivalleiter Dirk Steffens. Foto: Arne Peters

Eröffnungsfeier in der Eckernförder Stadthalle Daniel Günther eröffnet Naturfilmfestival Green Screen 2022 Von Gernot Kühl | 07.09.2022, 20:17 Uhr

Feststag in Eckernförde - das Internationale Naturfilmfestival Green Screen ist am Mittwochabend in die 16. Spielzeit gestartet. Bis Sonntag werden 120 Filme aus aller Welt in den sechs Spielstätten zu sehen sein, am Sonnabend werden die Filmpreise in 16 Kategorien verliehen.