Die „Danceperados of Ireland“ kommen am 12. Dezember in die Eckernförder Stadthalle. Foto: Gregor Eisenhuth up-down up-down „Spirit of Irish Christmas“ in Eckernförde Spektakuläre irische Tanzshow mit den „Danceperados“ Von Gernot Kühl | 08.12.2022, 09:23 Uhr

Wer vor Weihnachten noch einmal so richtig in Schwung kommen möchte, sollte den Auftritt der „Danceperados of Ireland“ am 12. Dezember in der Eckernförder Stadthalle nicht verpassen.