Nikolay Medvedev und Olga Shkrygunova verzauberten am Sonnabend in der St.-Nikolai-Kirche mit ihrem „Clownzert" Klein und Groß. Es war ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer kriegsgeschädigter. Foto: Sylvia Meisner-Zimmermann Nikolay Medvedev und Olga Shkrygunova in Eckernförde Mit „Clownzert" gegen Kriegsgräuel in der Ukraine Von Sylvia Meisner-Zimmermann | 04.06.2023, 13:26 Uhr

Kinderherzen erfreuen und musikalisch Rosen streuen gegen die Kriegsgräuel in der Ukraine – das hatten sich Nikolay Medvedev und Olga Shkrygunova am Sonnabend in der St.-Nikolai-Kirche in ihrem „Clownzert“ vorgenommen.