Um die Designs und die Funktionsweise heutiger Yachten besser zu verstehen, werden im „Classic Forum“ zahlreiche originale Boote aus verschiedenen Epochen präsentiert – und auch die Handwerkskunst der Bootsbauer demonstriert. Foto: Messe Düsseldorf / ctillmann up-down up-down Weltgrößte Messe für Wassersport Bernd Klabunde aus Eckernförde sorgt auf der „boot“ in Düsseldorf für Furore Von Arne Peters | 09.01.2023, 17:50 Uhr

Der Eckernförder Bernd Klabunde macht auf der weltgrößten Messe für Wassersport, der „boot“ in Düsseldorf, so manchen Traum wahr: In seinem „Classic Forum“ gibt es maritime Schätze für große und kleine Geldbeutel.