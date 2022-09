Der Rettungshubschrauber Christoph 42 landet für einen medizinischen Notfall auf dem Grundstück der zukünftigen Nooröffnung Ecke Reeperbahn/ Schulweg. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Luftrettung mit Christoph 42 Notfall - Rettungshubschrauber landet in Eckernförde Von Susanne Karkossa-Schwarz | 18.09.2022, 11:49 Uhr

Erneut ist der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ aus Rendsburg/Schachtholm mit einem Notarzt an Bord in der Innenstadt von Eckernförde gelandet. Am Sonntagvormittag, 18. September, um 10.48 Uhr kreiste der Rettungshubschrauber über dem Ostseebad.