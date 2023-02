Von „Mrs. Robinson“ bis „The Boxer“: Die Simon & Garfunkel“-Coverband „Central Park“ spielt am 5. Februar in der Stadthalle. Foto: Archiv up-down up-down Simon & Garfunkel-Coverband Eckernförde: Auf den Spuren des legendären Central Park-Konzerts Von Gernot Kühl | 02.02.2023, 11:38 Uhr

Wer „Bridge over troubled Water“ oder andere Welthits von Simon & Garfunkel live hören möchte, sollte das Gastspiel der Coverband „Central Park“ am 5. Februar in der Stadthalle nicht verpassen.