Gudewerdt-Gemeinschaftsschule Schüler aus Eckernförde in den USA: Wo die Polizei ein eigenes Büro an der Schule hat Von Alyssa Malejka und Mayra Wolter | 13.10.2023, 07:22 Uhr Gruppenbild am ersten Tag ihres Aufenthalts: Die Gudewerdtschüler mit ihren Lehrern Gunda Wohlenberg und Hans-Jürgen Wohlleben (links) und mit ihren Gastschülern der Byron Center High School. Foto: privat up-down up-down

Zwölf Schüler der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule sind mit ihren Lehrern Hans-Jürgen Wohlleben und Gunda Wohlenberg für drei Wochen in den USA. In der Partnerschule in Byron Center (Michigan) lernen sie den amerikanischen Schulalltag kennen. In der EZ berichten sie darüber.