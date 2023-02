Die 41-köpfige Ratsversammlung Eckernförde tagte die vergangenen Male in der Stadthalle. Am Mittwochabend dauerte die Sitzung nur 45 Minuten - die Bürgervorsteherin wandte sich anschließend an die interessierten Bürger, die inhaltliche Diskussion vermisst haben.

Foto: Archiv / Gernot Kühl